Ein 72-jähriger Mann beleidigte und bedrängte Polizisten in Wolfenbüttel.

72-Jähriger beleidigt und bedrängt Polizisten in Wolfenbüttel

Ein 72-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag Polizeibeamten beleidigt und dabei gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen. Wie die Polizei mitteilt, rückten nachts um 3 Uhr mehrere Funkstreifenwagen in die Mühlenstraße in Wolfenbüttel aus, da dort mehrere Menschen randalierten.

Nach Ende des Polizeieinsatzes ging es erst richtig los

Als der Einsatz eigentlich beendet war, sprach ein 72-jähriger Mann die Polizeibeamten an, ohne auf den vorgeschriebenen Corona-Sicherheitsabstand zu achten – und fing an, die Beamten zu beleidigen.

„Trotz mehrfacher Aufforderung stellte der Mann den Abstand nicht her, wurde nur lauter und bei den Beleidigungen intensiver“, heißt es im Polizeibericht. Weil der Mann seine Personalien nicht angeben wollte, nahmen ihn die Polizisten mit auf die Wache.

Mehrere Anzeigen gegen den 72-Jährigen eingeleitet

Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des wiederholten nicht Beachtens des Abstandsgebotes und der Verweigerung der Angaben seiner Personalien eingeleitet.

red