Tag der Deutschen Einheit: Wolfenbütteler singen vorm Schloss

Wolfenbüttel. Anlässlich des 30. Tag der Deutschen Einheit wird am 3. Oktober bundesweit gesungen und musiziert – auch in Wolfenbüttel gibt es ein Musikprogramm.

Anlässlich des 30. Tag der Deutschen Einheit findet in Wolfenbüttel ein mehrstündiges, regionales Musikprogramm auf dem Schlossplatz statt, das ein Zeichen für Frieden und Freiheit setzen möchte. Das teilt die Bundesakademie für Kulturelle Bildung mit Sitz in Wolfenbüttel mit.

Am 3. Oktober feiere die Republik zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit und blickt zugleich auf 75 Jahre Frieden zurück. Die vom Bundesmusikverband Chor & Orchester ausgerufene Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ will an diesem besonderen Tag mit Gesang und Musik in Dankbarkeit an die Friedliche Revolution erinnern und sich für eine Zukunft ohne Aus- und Abgrenzung einsetzen. Rund 500 Städte und Gemeinden nehmen nach Angaben der Bundesakademie in ganz Deutschland teil.

Programm auf dem Schlossplatz startet 15 Uhr

Bundesweit kommen dazu Chöre, Bands und alle, die mitfeiern wollen, unter Berücksichtigung der Corona-Beschränkungen auf verantwortungsvolle Weise zusammen, um zeitgleich, um Punkt 19 Uhr, zehn Lieder verschiedener Genres und Kulturen anzustimmen.

In Wolfenbüttel wird es über das bundesweite Singen hinaus drei weitere regionale Musik-Acts geben, die den Schlossplatz bereits ab 15 Uhr mit einem Programm bespielen – darunter der Chor „Machterscher Kontrapunkt” aus Salzgitter, der Braunschweiger “Shantychor” und das Akustik-Instrumental-Duo „Crepes Sucette”.

Los geht es am Sonnabend, 3. Oktober, um 15 Uhr mit dem Chor „Machterscher Kontrapunkt“. Im Anschluss folgt um 16 Uhr der Braunschweiger Shantychor, gefolgt von dem Auftritt des Duos „Crepes Sucette“ um 17 Uhr. 18 Uhr startet das Offene Singen mit Axel Huse. Gemeinsam werden die zehn Lieder gesungen.

Eintritt frei – Anmeldung erforderlich

Alle Menschen sind nach Angaben der Bundesakademie zu dieser Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei. Um die Einhaltung der allgemeinen Hygiene-Richtlinien gewährleisten zu können, sei allerdings eine personalisierte Anmeldung aller Mitwirkenden und Teilnehmenden für jeden einzelnen der Programmpunkte unter dem folgenden Link notwendig: https://tickets.lma-nds.de/deutschland-singt/

Für die Wolfenbütteler Veranstaltung haben sich der Arbeitskreis Musik in der Jugend, die Bundesakademie für Kulturelle Bildung und die Landesmusikakademie Niedersachsen zusammengeschlossen. Darüber hinaus beteiligen sich der Niedersächsische Chorverband, der Chorverband Niedersachsen-Bremen, die Initiative „Singende Landschaft“ und die Kontaktstelle Musik Region Braunschweig. Unterstützt wird sie durch den Landkreis Wolfenbüttel und die Braunschweigische Landschaft.

Aktuelle Information zur Veranstaltung – auch über mögliche, kurzfristige Änderungen – unter: https://lma-nds.de/veranstaltung/deutschland-singt/

red