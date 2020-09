Bei der angewandten Technik werden Schläuche in die Abwasserschächte eingeführt, aufgeblasen und mit Lichttechnik ausgehärtet. (Archivbild)

Abwasserkanäle in Wolfenbüttel werden saniert

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Wolfenbüttel (ABW) führt ab Mitte Oktober bis Ende November umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten in der Regen- und Schmutzwasserkanalisation durch.

Es handelt sich laut Mitteilung um 34 Kanalstränge mit einer Gesamtlänge von etwa 1.300 Metern in folgenden Straßenzügen: Altdorferstraße, Am Schiefen Berg, Bodelschwinghstraße, Campestraße, Dürerstraße, Halberstädter Straße, Halchtersche Straße, Hermann-Korb-Straße, Ilsenburger Straße, Lindener Straße, Mittelweg, Ritterhof, Thieder Weg, Uhlandstraße, Wendessener Straße, Werner-Schrader-Straße.

Straßen werden nicht aufgebaggert – Schlauchlinertechnik kommt zum Einsatz

In den genannten Straßen seien dringend zu sanierende Schäden im Kanalrohr festgestellt worden, wie zum Beispiel Risse oder Abflusshindernisse. Anstatt die Straßen aufzubaggern, wird die sogenannte Schlauchlinertechnik angewandt – die Arbeiten sollen somit jeweils in ein bis zwei Tagen ausgeführt sein. Trotzdem könne es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen, so die ABW.

Über den Arbeitsablauf und eventuelle Beeinträchtigungen werde die zuständige Firma die Anlieger einige Tage zuvor informieren.

red