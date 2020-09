Motorradfahrer bei Verkehrsunfall nahe Hötzum verletzt

Eine Braunschweigerin ist am Dienstag mit ihrem Auto bei Hötzum am Dienstag mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, teilt die Polizei mit.

Motorradunfall bei Hötzum: Mann verletzt

Sie befuhr die Braunschweiger Straße laut Polizei aus Hötzum kommend und wollte nach links auf die L625 in Richtung Braunschweig abbiegen. Dabei habe sie einen aus Richtung Braunschweig kommenden 27-jährigen Motorradfahrer aus Salzgitter übersehen. Der Salzgitteraner wurde dabei verletzt, so die Polizei. Zur Schwere der Verletzungen könne keine Angabe gemacht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro.

red