Nachbarn wiesen den Feuerwehrleuten den Weg zu der Wohnung, in der Essen angebrannt war.

Wolfenbüttel. Ein Mann ist aus der Zeughausstraße in Wolfenbüttel ins Krankenhaus gebracht worden. Essen war in seinem Heim angebrannt, das sich mit Rauch füllte.

Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz in Wolfenbüttel

Angebranntes Essen hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz der Stadtfeuerwehr Wolfenbüttel ausgelöst. Wie Pressesprecher Tobias Stein mitteilt, ging der Alarmruf um 18.17 Uhr bei der Wehr ein.

Essen war auf dem Herd in der Küche der Wohnung angebrannt

Als die Feuerwehr in der Zeughausstraße ankam, wiesen ihr Nachbarn den Weg zu der Wohnung. Ihre Küche, so der Notruf, sei voller Rauch, der Herd seie noch an und im Nachbarzimmer solle sich noch eine Person aufhalten. Das Essen war dann jedoch schnell vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet.

„Die Meldung der Leitstelle klang dramatisch – die Küche sei bereits voll mit Rauch, der Herd sei eingeschaltet und jemand solle sich im Nachbarzimmer aufhalten. Die Helfer stellten sich darauf ein, einen Menschen aus der Wohnung retten zu müssen“, beschreibt Stein die Situation bei Ankunft der Feuerwehr.

Der Mann, der sich im Nebenzimmer befand, wurde etwas später vom Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz in Wolfenbüttel in ein Krankenhaus gebracht.

