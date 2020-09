Autos kollidieren in Wolfenbüttel – Verursacher fährt weiter

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Ereignet hat sich der Zwischenfall am Dienstag, 8. September, gegen 8.30 Uhr. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer übersah beim Linksabbiegen von der Straße Kleine Breite in die Jahnstraße in Wolfenbüttel ein vorfahrtberechtigtes Auto, das auf der Jahnstraße in Richtung Salzdahlumer Straße unterwegs war, es kam zu einer Kollision, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise an die Polizei

Das vorfahrtberechtigte Auto sei an der linken hinteren Stoßstangenecke beschädigt worden. Der Unfallverursacher habe indes seine Fahrt fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Hinweise: (05331) 9330.

red