Zwei 17 Jahre alte Jugendliche sollen einen Jungen in Wolfenbüttel geschlagen und gewürgt haben. Am Samstagnachmittag gerieten sie am Kornmarkt in einen Streit, wobei der 14 Jahre alte Jugendliche leicht verletzt wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Da die Zeugenaussagen nicht eindeutig seien, werde der genaue Ablauf noch ermittelt. Die drei Jugendlichen sollen sich gekannt haben.

