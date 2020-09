In Schladen startet die Zuckerrüben-Kampagne

Es ist ein Blick hinter die Kulissen im Zuckerrübenanbau. Landwirt Söhnke Schlüter, Mitglied der in Gielde ansässigen und aus sechs Betrieben bestehenden Gesellschaft Agrar-Vorharz, gewährte ihn uns – und das einen ganzen Sommer lang, von der Aussaat bis zur Ernte. Anfang Oktober rodet er seine Rüben, die unter anderem auf Schlägen rund um Gielde wachsen. Bis zur Verarbeitung hat die süße Frucht einen kurzen Weg, sie wird ins Nordzucker-Werk nach Schladen geliefert.

Dort ist alles vorbereitet für den Kampagnen-Start 2020, versichert Zuckerrüben-Anbauberater Andreas Sonnenberg (Nordzucker). „Das Werk ist startklar.“ Los geht es am frühen Morgen des 9. September mit der Anlieferung der ersten Öko-Zuckerrüben.

Bis Januar 2021 rollen täglich bis zu 500 Rüben-Lkw aufs Werksgelände

Der Nordzucker-Standort Schladen ist konzernweit der einzige, in dem vor der konventionellen die Öko-Rübe verarbeitet wird. Ein echter Wachstumsmarkt, dem Nordzucker Rechnung trägt. Auf rund 1500 Hektar Fläche setzen Öko-Anbauer in diesem Jahr auf die süße Perspektiv-Frucht – Tendenz steigend. Acht bis neun Tage dauert die Anfuhr und Verarbeitung der Öko-Zuckerrübe im Schladener Nordzucker-Werk zu dem am Markt stark nachgefragten Öko-Zucker, angeliefert werden die Früchte von Flächen nördlich von Hamburg bis Thüringen.

Ist die Öko-Zucker-Produktion gelaufen – die weiße Masse wird anschließend von Schladen ins Zwischenlager nach Wierthe und von dort zum Endkunden transportiert -, widmen sich die Schladener Zuckerkocher der Verarbeitung der konventionellen Zuckerrübe. Ab dem 18. September bis etwa Mitte Januar 2021 rollen dann täglich rund um die Uhr 500 Rüben-Lkw auf das Werksgelände, sie liefern stets so viel Nachschub, dass das Schladener Werk seine Tagesverarbeitungsleistung von rund 10.000 Tonnen halten kann.

Landwirt: Gehen von einer guten Durchschnittsernte aus

Söhnke Schlüter setzt auf die konventionelle Zuckerrübe. Er rechnet damit, dass er je Hektar rund 70 Tonnen ernten wird. Kein überragendes, aber auch kein ganz schlechtes Ergebnis. Schlüters Einschätzung stützt auch Anbauberater Sonnenberg. „Wir gehen von einer guten Durchschnittsernte aus.“

Im Vergleich zu den Dürrejahren 2018 und 2019 hatte es die Zuckerrübe in diesem Jahr etwas leichter. „Wir hatten nicht so viele Hitzetage über 30 Grad wie in den Jahren zuvor“, sagt Schlüter. „Die Rübe kam damit besser zurecht.“ Um der Rübe bis zum Rodetermin noch einen Schub bei Ertrag und Zuckergehalt zu geben, dürfe es aber gerne noch viel regnen, so der Landwirt.

Sorge bereiten ihm dieser Tage Blattkrankheiten. Pünktliche Fungizid-Behandlungen seien unumgänglich, sonst, so Sonnenberg, „mindern sich die Erträge schnell um 15 bis 25 Prozent“. Auch die Rübenmotte, ein Falter, bereite im dritten Jahr in Folge Sorge. Aus ihren Eiern entwickeln sich Larven, die zunächst an den Herzblättern fressen, bevor sie tiefer in die Rüben wandern und die Stiele der inneren Blätter schädigen. Erkennbar ist das an den schwarzen Kotkrümeln im Rübenherz, so Schlüter. „Wir spritzen ein zulässiges Insektizid, aber hundertprozentigen Erfolg haben wir nicht.“