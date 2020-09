Wolfenbüttel kauft 440 Tablets und Notebooks für Schüler

Über den Schulstart in Coronazeiten sowie über das Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht ließ sich der städtische Schulausschuss auf seiner jüngsten Sitzung von der Verwaltung informieren.

Wolfenbüttel. Trotz Corona: Der Start an den 14 Wolfenbütteler Schulen ist gelungen. Das ergab eine Umfrage bei den Schulleitungen.

Der Schulstart an den 14 Schulen in Trägerschaft der Stadt Wolfenbüttel scheint trotz Corona geglückt zu sein. Das ergab eine kurzfristige Umfrage der städtischen Schulverwaltung bei den Schulleitungen. Das Ergebnis dieser Umfrage stellte Schuldezernent Thorsten Drahn dem städtischen Schulausschuss auf seiner jüngsten Sitzung vor.

Nur vereinzelt müssen noch einige wenige Maßnahmen zur Verbesserung des Hygieneschutzes an den Schulen vorgenommen werden, erfuhr der Ausschuss. Positiv ist zudem, dass das Schulpersonal, sprich Lehrer und schulische Mitarbeiter, nahezu vollständig in den Schulen sind. Es gibt nur wenige Ausfälle, die aber im einstelligen Prozentbereich liegen.

Allerdings hatten die Schulen auch einige Wünsche an den Schulträger Stadt. So baten die Schulen die Stadt darum, zu prüfen, ob die Reinigungsintervalle in den Schulen noch ausreichend sind. Einige Schulen baten auch um Mund- und Nasenschutz, wobei die Stadt den Schulen zum Schulstart sogar 5400 Masken mit Wolfenbüttel-Motiven aus dem Wolfenbüttel-Comic von Tobias Wagner zur Verfügung gestellt hat. Allerdings kamen insbesondere die rosafarbenen Motive nicht bei allen Schülern gut an, wusste Drahn.

Außerdem baten einige Schulen darum, die Mobiliarsituation an den Schulen durch Bereitstellung zusätzlicher Einzeltische zu verbessern. Gewünscht wurden zudem noch weitere Hygienemaßnahmen durch Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln und Spuckschutzscheiben sowie die Bereitstellung von weiteren, insbesondere auch mobilen Waschmöglichkeiten.

Einen weiteren Wunsch der Schulen, den weiteren Ausbau und die Verbesserung der medialen Ausstattung an den Schulen für digitalen Unterricht, will die Stadtverwaltung möglichst zeitnah erfüllen. Wie Schulamtsleiter Norbert Fricke mitteilte, will die Stadt 440 Tablets und Notebooks anschaffen und den Schulen mit entsprechender Software aufbereitet zur Verfügung stellen. Möglich ist diese Investition durch ein Sofortausstattungsprogramm des Bundes, das vom Land Niedersachsen noch etwas aufgestockt wurde. Dieses Programm soll Schülern digitalen Unterricht mit mobilen Endgeräten zuhause ermöglichen.

273.224 Euro wird die Stadt aus diesem Programm erhalten. Eventuell wird es noch weiteres Geld geben, wenn andere Städte keine Anträge bis Ende August gestellt haben, berichtete Fricke. Die städtischen Schulen hatten insgesamt einen Bedarf von 470.000 Euro angemeldet. Die Verteilung der Tablets und Notebooks an bedürftige Schüler sollen dann die Schulen direkt übernehmen. Für das Aufspielen der Software benötigt die Stadt noch Unterstützung. Sabine Behrens-Mayer (CDU) reget an, die Ostfalia-Hochschule um Hilfe zu bitten.

Gefragt wurden die Schulleitungen auch, wie sie den weiteren Schulverlauf einschätzen. Das größte Problem könne bei Eintritt eines Infektionsfalls, so wie soeben zum Beispiel in Gifhorn erfolgt, auftreten. Für einen derartigen Fall sei eine gute Zusammenarbeit der Schulen mit dem Gesundheitsamt für das Einleiten von Maßnahmen vor Ort erforderlich. Auch beim Zusammentreffen von Corona und der nächsten Erkältungswelle könnte es zu Problemen kommen, vor allem, wenn dann Personalausfälle kompensiert werden müssten. Probleme befürchten die Schulleitungen zudem beim Lüften bei kälteren Außentemperaturen in Klassenräumen und Sporthallen.

Einig war man sich darüber, dass in Coronazeiten das Schulleben weniger abwechslungsreich gestaltet werden kann. Und noch nicht ganz gelöst ist, dass es derzeit noch unterschiedliche Regelungen in Hort und Schule gibt. In Horten können nämlich Schüler aus unterschiedlichen Schulen zusammentreffen.