36-Jährige zersticht in Wolfenbüttel Autoreifen

Eine 36-jährige Braunschweigerin soll am Montag gegen 18.10 Uhr die Reifen eines PKW, der auf der Langen Straße geparkt war, mit einem Messer zerstochen haben. Dies, so die Polizei, habe ein Zeuge beobachtet. Nachdem die Frau die Polizeiwache nach Aufnahme des Sachverhalts wieder verlassen hatte, habe sie die Scheiben des Wartebereichs einer Bushaltestelle an der Lindener Straße zerstört. Zunächst sei sie erneut zur Wache gebracht worden, um dann wegen einer mutmaßlichen psychischen Erkrankung in ein Krankenhaus zu kommen.

