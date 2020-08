Wolfenbütteler Polizei sucht nach Handydieb

Wolfenbüttel. Der Unbekannte stahl am Mittwoch zwei Smartphones aus einem Shop in der Fußgängerzone und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem Mitarbeiter.

Zwei Mobiltelefone hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Handy-Geschäft in der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel gestohlen, meldet die Polizei. Die Tat habe sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ereignet: Demnach habe der Mann den Shop in der Fußgängerzone betreten und sich zunächst nur Handys angeschaut.

Täter reißt Smartphones aus Verankerung und flüchtet in Richtung Am Alten Tore

Dann aber habe der Täter zwei Smartphones der Marke Samsung im Gesamtwert von zirka 2100 Euro aus der Diebstahlsicherung gerissen und zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Am Alten Tore geflüchtet.

Shop-Mitarbeiter verliert den Dieb nach Verfolgung aus den Augen

Wie die Polizei mitteilt, sei ein Mitarbeiter des Geschäftes dem Unbekannten gefolgt – habe den Dieb aber auf einem Hinterhof derselben Straße aus den Augen verloren, nachdem der Flüchtige über einen Zaun geklettert war.

Der Täter wird als schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben, zudem soll er dunkles Haar haben und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Hinweise nimmt die Wolfenbütteler Polizei unter (05331) 9330.

red