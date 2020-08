Wolfenbütteler Polizei sucht nach „rücksichtslosem“ Autofahrer

Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet. Die Polizei in Wolfenbüttel sucht Zeugen nach einem Vorkommnis am Freitag. (Symbolbild)

Die Wolfenbütteler Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die am vergangenen Freitag gegen 11.55 Uhr „eine rücksichtslose Autofahrt“ beobachtet haben.

Der Polizei zufolge war an jenem Mittag ein 29-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße Landshuter Platz unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Wallstraße abzubiegen. Hierbei soll ein Auto hupend und sehr dicht rechts an dem Mann vorbeigefahren und dann in Richtung Marktstraße abgebogen sein.

Laut Polizei soll der Autofahrer beim Abbiegen zudem einen wartenden Fußgänger an einem Überweg ignoriert haben.

Polizei sucht nach schwarzem Mercedes mit BS-Kennzeichen

Bei dem Wagen handele es sich um einen schwarzen Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen. Die Polizei hofft auf Hinweise und dass der betroffene Fußgänger sich meldet: (05331) 9330.

red