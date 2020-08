Wolfenbüttel: Diebe stehlen Handtasche einer 81-Jährigen

Wolfenbüttel. Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch die Handtasche aus dem Auto der Frau geklaut, während die 81-Jährige ihr Altpapier entsorgte.

Einer 81-jährigen Frau ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz am Waldweg in Wolfenbüttel die Handtasche gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit.

Während die Frau Altpapier in einem Container entsorgte, nutzte ein bislang unbekannter Täter vermutlich die Gelegenheit und griff sich die Handtasche der Seniorin vom Beifahrersitz ihres Autos. Ein weiterer Unbekannter habe ihr die Sicht auf ihren Wagen verstellt, sodass der Diebstahl zunächst unbemerkt geblieben sei, so die Polizei weiter.

Schadenshöhe: 200 Euro – Polizei hofft auf Hinweise

Neben Bargeld befanden sich auch diverse persönliche Papiere in der schwarzen Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Mitteilung auf zirka 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05331) 9330 entgegen.

red