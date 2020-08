Wendessen: Einbahnstraße wird „umgekehrt“

Die Einbahnstraßenregelung in der Straße Westernweg in Wendessen wird laut Stadt ab Donnerstag, 13. August, gegen Mittag „umgekehrt“. Das Einfahren von der Straße Am Friedhof wird demnach dann nicht mehr möglich sein, sondern erfolgt über die Straße Ahlumer Weg. An der Einmündung Westernweg/Im Weingarten hat künftig der aus dem Westernweg fahrende Radverkehr Vorfahrt.

Stadt schildert die Streckenführung

Die Stadt schildert weiter: Die Ausfahrt erfolgt über die Straße Am Friedhof. An der Kreuzung ist man – aus dem Westernweg kommend – wartepflichtig, die Fahrzeuge auf der Straße Am Friedhof sind vorfahrtberechtigt. Auf der Straße Am Friedhof ist an dieser Stelle die Fahrtrichtung geradeaus mit entsprechender Beschilderung vorgegeben. Für den Radverkehr haben sich keine Änderung ergeben. Dieser bleibt für beide Richtungen freigegeben.

Besonders aufmerksam sein

Diese Maßnahme wurde auf Wunsch des Ortsrates Wendessen und der Anwohner umgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Verkehrsteilnehmer werden dazu aufgefordert, insbesondere in der Anfangszeit, aufgrund der geänderten Verkehrsführung, an dieser Stelle besonders aufmerksam zu sein.

red