Das Trio Boogielicious spielt in Wendessen.

Wendessen. Das deutsch-niederländische Trio spielt im Kirchgarten in Wendessen. Der Kirchbauverein St. Georg lädt zu der Veranstaltung ein.

Open-Air-Konzert mit Boogielicious in Wendessen

Der Kirchbauverein St. Georg Wendessen veranstaltet am Sonntag, 30. August, von 18 Uhr an unter Beachtung der gültigen Corona-Abstands und Hygieneregeln ein Open-Air-Konzert im Kirchgarten der Wendesser Kirche. Das deutsch-niederländische Trio Boogielicious wird ein mitreißendes und abwechslungsreiches Konzert geben, heißt es in der Einladung.

Boogielicious ist demnach ein deutsch-niederländisches Boogie-, Blues- und Jazz-Trio, das sich 2007 zunächst mit Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang) und David Herzel (Schlagzeug) als Duo gegründet hat, aber schon ein Jahr später als Trio mit Dr. Bertram Bechers Blues-Harmonika noch homogener und abwechslungsreicher wurde. „Boogielicious ist momentan wohl eine der außergewöhnlichsten Boogie-Formationen der Szene in Europa, die die Musik der 20er, 30er und 40er Jahre in das aktuelle Jahrhundert katapultiert.“

Auf den vorderen Rängen

Inzwischen hätten sich die drei Musiker mit ihren vier Alben auf die vorderen Ränge ihres Genres vorgearbeitet. Die Live-Auftritte gerieten immer wieder zu umjubelten Highlights der Konzertsaison, und das Unternehmen „Boogielicious“ erreiche auch international eine neue Dimension.

„Die enorme Spielfreude der Band springt nicht nur bei ihren zahlreichen erfolgreichen Konzerten in Deutschland, sondern auch bei Konzerten in Frankreich, Niederlande, Schweiz, Belgien, England und Portugal auf die Zuhörer über. Boogielicious ist ein Trio, das die Liebhaber handgemachter Musik elektrisiert und Boogie Woogie- Fans, Alt-Rock’n-Roller, traditionelle Jazzer und Blues-Anhänger gleichermaßen hocherfreut.“

Ein Lebensgefühl

Die drei Musiker bestechen laut Kirchbauverein durch ihre unglaubliche Virtuosität, die Einzigartigkeit ihres Repertoires und überzeugen mit ihrem brillanten Zusammenspiel – der Jazz scheint für sie ein Lebensgefühl zu sein. Boogielicious erschließe sich Hörerschichten weit über den Boogie Woogie und Blues hinaus und locke mit dem unverfälschten und bodenständigen Sound mittlerweile auch wieder viele junge Fans zu den Konzerten. „Kurz gesagt und wie der Bandname schon andeutet – Köstlicher Boogie-Woogie und mehr.

Karten für die Veranstaltung gibt es zum Eintrittspreis von 20 Euro/18 Euro ermäßigt. Sie sind erhältlich unter (05331) 68680 oder auch per -Mail unter der Adresse kirchbauverein.wendessen@gmail.com