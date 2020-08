Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus.

Wolfenbüttel. Zu einem Unfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer schwere Kopfverletzungen davontrug, kam es in Wolfenbüttel. Unfallort war die Reichsstraße.

Radfahrer kollidiert in Wolfenbüttel mit Fußgänger

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Reichsstraße verletzt worden. Der 82-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 10.50 Uhr dort aus Richtung Holzmarkt kommend unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der dortigen Bank mit einem Fußgänger zusammenstieß und stürzte. Während der Fußgänger unverletzt geblieben sei, habe sich der Senior Kopfverletzungen zugezogen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

red