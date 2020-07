Unfall bei Apelnstedt: Lastwagenfahrer übersieht Auto

Bei einem Verkehrsunfall an der Apelnstedter Kreuzung zwischen Kreisstraße 5 und Landesstraße 631 haben sich am Montag zwei Personen verletzt. Laut Polizei stießen mittags gegen 12.30 Uhr ein Lastwagen sowie ein Auto zusammen.

Lastwagenfahrer übersieht Auto wohl aus Unachtsamkeit

Beim Passieren der Kreuzung soll der 42-jährige Lastwagenfahrer das Auto aus Unachtsamkeit übersehen haben, obwohl der 25-jährige Fahrer Vorfahrt hatte. Der Mann sowie seine 45-jährige Beifahrerin verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Sanitäter fuhren die beiden in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, so die Polizei – das Auto musste abgeschleppt werden.

red