Wolfenbüttel. Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel.

Autos stoßen zusammen – zwei Menschen in Wolfenbüttel verletzt

Zum Zusammenstoß zweier PKW kam es am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der Halchterschen Straße. Eine 18-Jährige aus Salzgitter wollte mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Straße fahren und übersah dabei den Wagen eines 44-jährigen Wolfenbüttelers, so die Polizei in Wolfenbüttel.

Der PKW der 18-Jährigen sei noch gegen einen geparkten Wagen geschoben worden. Die Salzgitteranerin sowie ein sechsjähriges Kind, das sich im Auto befand, seien verletzt worden. Schaden: zirka 27.000 Euro.

red