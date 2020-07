Schöppenstedt. Die Stadt möchte mit dem Alkoholverbot, dass Ruhe am Marktplatz einkehrt. Die Situation sei zuletzt unzumutbar gewesen, so der Ordnungsamt-Leiter.

Ab sofort gilt ein Alkoholverbot in Schöppenstedts Innenstadt

Der neu gestaltete Marktplatz in Schöppenstedt soll ein Ort für Familien und der Erholung sein. Wie die Stadt Schöppenstedt am Mittwoch mitteilte, wird aus diesem Grund ein Alkoholverbot in der Innenstadt verhängt.

Das Verbot gilt ab sofort und wird durch mehrere Verbotsschilder kenntlich gemacht: Die Verbotszone umfasst den Marktplatz wie auch den Bereich der Stobenstraße vom Marktplatz bis zur Einmündung Bahnhofsstraße. Die ortsansässigen Gastronomen seien jedoch von dem Alkoholverbot ausgeschlossen, teilte die Stadt weiter mit.

Stadt: Maßnahme gegen alkoholtrinkende Gruppen am Marktplatz

Wie Stadtdirektor Rainer Apel berichtet, mussten das Ordnungsamt und die Polizei in letzter Zeit wiederholt am Marktplatz eingreifen: Schon morgens fänden sich Gruppen im Stadtkern ein, die den ganzen Tag Alkohol konsumieren, die Flächen belegen und andere Bürger abschrecken würden.

„Wir haben immer wieder mit Pöbeleien, Beleidigungen, Wildpinkeln und Verunreinigungen in diesem Bereich zu kämpfen. Es hat sich eine unzumutbare Situation für die Bevölkerung entwickelt“, ergänzt der Leiter des Ordnungsamtes Tobias Isensee. Dem schiebe die Stadt nun einen Riegel vor, sagt Apel.

Das Einhalten des Verbotes werde künftig durch Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. Untersagt ist das Trinken von Alkohol wie auch das Mitführen von alkoholischen Getränken, um diese im Verbotsbereich konsumieren zu wollen. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld von 100 Euro.

red