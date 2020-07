Wolfenbüttel. Bei einem Streit in Wolfenbüttel sprühte ein 24-Jähriger seinem Gegenüber Reizgas ins Gesicht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Montagabend ein Streit in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel eskaliert: Zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren sollen sich laut Polizei gegen 21.10 Uhr gestritten haben. Der 24-Jährige habe seinem Gegenüber anschließend Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Nach Streit: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Der 32-Jährige erlitt dadurch eine Verletzung im Gesicht – die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

red