Polizeieinsatz in Wolfenbüttel: Täter treten auf 18-Jährigen ein

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leucht – Freitagnacht auch in Wolfenbüttel. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Zwei Personen schubsten den Mann Freitagnacht in der Langen Straße zu Boden und traten weiter auf ihn ein, berichtet die Polizei.

Die Polizei verzeichnete in der Nacht von Freitag auf Samstag eine gefährliche Körperverletzung in der Langen Straße: Laut Mitteilung sollen zwei Personen einen 18-jährigen Mann zu Boden geschubst und anschließend auf ihn eingetreten haben. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und von Sanitätern ins Wolfenbütteler Klinikum gefahren.

Streit mit Pfanne in Wolfenbüttel

Eine weitere Tat ereignete sich in einer Wohnung in der Dürerstraße: Ein 27-Jähriger soll einen 23-Jährigen mit einer Bratpfanne beworfen haben. Das Opfer wurde durch die Pfanne leicht am Kopf verletzt.

