Diebe stehlen in Wolfenbüttel Werkzeug aus Autos

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr gewaltsam in zwei Transporter ein, die in der Friedrich-Wilhelm-Straße abgestellt waren. Nach Angaben der Polizei stahlen sie zumindest aus einem Fahrzeug Werkzeug. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: (05331) 933-0.

red