Liedfett Headliner bei CARantäne-Festival in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Das Summertime CARantäne-Festival ersetzt das Summertime-Festival und findet am 4. Juli von 16 bis 23.30 Uhr am Exer in Wolfenbüttel statt.

Liedfett wird Headliner beim Summertime CARantäne-Festival am 4. Juli in Wolfenbüttel. Die Hamburger Band veröffentlicht im August ein neues Album und wird beim Festival bekannte und neue Songs spielen. Neben Liedfett treten unter anderem Hundreds, Passepartout, Matija und You Silence I Bird auf, weitere werden noch bekanntgegeben, so die Stadt Wolfenbüttel.

Regionale und überregionale Bands

Traditionell stehen demnach beim Summertime sowohl regionale als auch überregional bekannte Bands auf der Bühne. So auch beim Summertime CARantäne-Festival: „Beim Summertime-Festival geht es um die Förderung von Kultur und Musik. Dass bekannte Bands und Newcomer auf der gleichen Bühne spielen, zeichnet unser Festival aus. Dabei spielt für uns auch immer der regionale Bezug eine wichtige Rolle“, wird Daniela Rieken zitiert, Sozialpädagogin in der Stadtjugendpflege und im Rockbüro Wolfenbüttel, die das ehrenamtliche Organisationsteam begleitet.

Kooperationen mit Unternehmen

Der regionale Bezug zeige sich auch außerhalb der Bühne. 2020 bestünden Kooperationen mit vielen Unternehmen aus der Region, die das Summertime CARantäne-Festival unterstützten. So würden beispielsweise Teile der Beschallungstechnik durch das Unternehmen Pan Acoustics gestellt, die Bühnen kämen vom Bühnenbauer RDS. Auch im gastronomischen Bereich gebe es vieljährige Zusammenarbeit, unter anderem mit Wolters und dem Braunschweiger Start-Up Papa Fuego. Das Autohaus Bormann verlose ein E-Auto für das Festivalwochenende, inklusive Ticket.

Ein Ersatztermin

Das Festival findet laut Stadt als Ersatzprogramm für das Summertime-Festival statt, das aufgrund von Corona nicht stattfinden kann. Termin: 4. Juli von 16 bis 23.30 Uhr am Exer in Wolfenbüttel.

Fahrzeuganzahl begrenzt

Die Anzahl der Fahrzeuge auf dem Gelände ist begrenzt, Tickets ab 20 Euro pro Fahrzeug zuzüglich Gebühr gibt es im Internet auf www.summertimefestival.de

Thema Tickets

Bereits gekaufte Tickets für das Summertime-Festival 2020 gelten nicht für das Summertime CARantäne-Festival. Sie behalten aber ihre Gültigkeit für das Summertime Festival im nächsten Jahr, schreibt die Verwaltung abschließend.

