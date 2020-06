Wolfenbüttels Kitas stellen die Weichen auf Normalbetrieb

In den städtischen Kindertagesstätten wird ab kommenden Montag langsam auf Normalbetrieb umgestellt. So soll von der bisherigen Notbetreuung auf einen eingeschränkten Betrieb umgestellt werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilt.

Der eingeschränkte Betrieb sehe ein Betreuungsangebot für alle Kinder vor, die in der jeweiligen Kindertageseinrichtung einen Betreuungsplatz haben. Beschränkungen im konkreten Angebot der jeweiligen Einrichtung gegenüber dem Regelbetrieb werden aber vorgenommen werden müssen, da die Personalressourcen in den Kindertageseinrichtungen infolge der Ausbreitung des Coronavirus nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen und erhöhte Hygieneanforderungen in Bezug auf die Raum-/Gebäude- und Außenanlagennutzung bestehen, heißt es von Seiten der Stadt.

Erst am Donnerstag hatte eine Kita-Leiterin vor dem städtischen Ausschuss ihre Erfahrungen während der Corona-Krise mitgeteilt. Dem war auch zu entnehmen, dass immer mehr Kinder die Notbetreuung wahrgenommen haben.

Aktuell liefen die Arbeiten, um einen reibungslosen Ablauf des eingeschränkten Betriebs zu gewährleisten. Eltern werden gebeten, sich am Wochenende auf der Seite der Stadt oder in den Medien über das ab kommender Woche geltende Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten zu informieren, teilt die Stadt abschließend mit.

