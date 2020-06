Wolfenbüttel – Eichenprozessionsspinner im Lechlumer Holz

Der Eichenprozessionsspinner (kurz EPS) breitet sich in der Region immer weiter aus, auch im Lechlumer Holz. Das teilen die Niedersächsischen Landesforsten mit. Vor allem von Osten kommend, hat sich demnach das Insekt bereits in den vergangenen 15 Jahren stark in den Eichenwäldern vermehrt. Mittlerweile kommt der EPS in fast allen Eichenwäldern des Niedersächsischen Forstamtes Wolfenbüttel vor.

Eichen drohen abzusterben

Der Eichenprozessionsspinner profitiere von den warmen Temperaturen der vergangenen Jahre, auch habe er kaum natürliche Gegenspieler. „Insbesondere dann, wenn die Raupen in mehreren Jahren in Folge fressen, werden die Eichen stark geschwächt und drohen abzusterben“, so die Landesforsten weiter.

Hautrötungen und Atembeschwerden

Das beliebte Waldstück Lechlumer Holz sei von Waldbesuchern stark genutzt. Das Forstamt Wolfenbüttel warne nun vor den Raupen des EPS, da diese giftige Brennhaare besäßen, die zu Hautrötungen und Atembeschwerden führen könnten. „Im Lechlumer Holz ist der Eichenprozessionsspinner nun auch angekommen. Die Population ist allerdings noch sehr klein“, wird Forstamtsleiter Andreas Baderschneider vom Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel zitiert.

Keine Meldungen nötig

Die Förster wissen um die Vorkommen und bitten, von weiteren Meldungen besorgter Bürger abzusehen, so die Mitteilung weiter. Waldbesuchende sollten den Kontakt mit den Raupen oder Nestern des Prozessionsspinners meiden und einen Sicherheitsabstand einhalten. „Anders als in Parks oder entlang von Straßen können wir die Nester und Raupen im Wald nicht vom Boden aus absaugen“, so Baderschneider weiter. red

Weitere Informationen zu den Niedersächsischen Landesforsten gibt es unter www.landesforsten.de

Auch in Braunschweig wurde in dieser Woche bereits vor den Raupen gewarnt: Lesen Sie hier.