Einbrecher nehmen in Wolfenbüttel drei Kisten Wein mit

Wolfenbüttel. Sie drangen in die Räume eines Restaurants an der an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein und bedienten sich. Es werden Zeugen gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Sonntag, 14. Juni, 22.30 Uhr, und Montag, 15. Juni, 10.30 Uhr, in die Räume eines Restaurants an der an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel eingedrungen.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf

Laut Polizeisprecher Frank Oppermann hebelten die Unbekannten dazu ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Kartons mit Weinflaschen entwendet, so Oppermann weiter.

Geschätzt 150 Euro Schaden

Die entstandene Schadenshöhe werde auf zirka 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.