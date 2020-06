Sie sind sofort zur Stelle, wenn schnelle Hilfe gefragt ist. Sei es auf dem Schulhof, in der Sporthalle oder im Klassenzimmer: Bei Unfällen sind die Schulsanitäter der Henriette-Breymann-Gesamtschule stets im Einsatz und mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Daran, dass die „Schulsanis“ auch weiterhin fachlich und technisch auf dem Laufenden bleiben können, hat die Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung einen maßgeblichen Anteil. Sie unterstützte das Projekt mit einer Spende von 1000 Euro und ermöglichte damit die Anschaffung wichtiger Materialien. „Wir haben eine Puppe zum Üben des richtigen Reanimierens beschafft, mit der wir nun trainieren können“, freute sich Henry Böddeker, der als Zwölftklässler zu den erfahreneren Ersthelfern zählt. Besonders toll sei, dass die HBG nun über eine Puppe verfüge, mit der man auch die richtige Handhabung des Defibrillators üben könne. Außerdem sei noch ausreichend finanzieller Spielraum vorhanden gewesen, um Blutdruckmessgeräte und insgesamt fünf Dienstsmartphones zu beschaffen. „Über eine spezielle App ist es uns möglich, möglichst kostenneutral zu arbeiten“, erklärt Böddeker. Vier Schulsanitäter sind zeitgleich im Dienst und können so schnell über das Sekretariat per App angefordert werden. „Die Idee der Schulsanitäter hat uns überzeugt“, erläuterte Manja Puschnerus von der Stiftung den Grund für die Förderung.