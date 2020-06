18-Jähriger landet mit seinem Auto bei Dahlum im Wald

Dahlum. Ein 18-jähriger Wolfenbütteler ist am Sonntag gegen 13.40 Uhr mit seinem PKW bei Dahlum von der Straße abgekommen.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 652 zwischen Schöningen und Brunsleberfeld am Abzweig zur Kreisstraße 2. Die Straße war nach Polizeiangaben regennass. Die Unfallursache sei aber ungeklärt. Der 18-Jährige habe mit seinem Auto zunächst einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen umgefahren und sei schließlich in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand gekommen. Der Mann sei unverletzt geblieben. Den Schaden gibt die Polizei Wolfenbüttel mit etwa

6000 Euro an. Das Auto sei abgeschleppt worden.