Wolfenbütteler CDU stellt Arbeitskreis Energie vor

Der Arbeitskreis Energie im CDU-Kreisverband Wolfenbüttel besteht seit 2019 und berichtete am Freitag erstmals öffentlich über Themen, die er in die politische Debatte bringen will. Beim Infogespräch im Solferino am Exer zu Wort kamen Uwe Schäfer (von links), Claus Wagner, Frank Oesterhelweg, Albrecht Stalmann und Uwe Lagosky.