Erste Bäume in Wolfenbüttel haben Eichenprozessionsspinner

Ein Nest mit Eichenprozessionsspinnern an einer Eiche entlang der K 631 bei Schandelah.

Wolfenbüttel. An den ersten Eichen im Landkreis Wolfenbüttel ist ein Befall mit dem Eichenprozessionsspinner festgestellt worden.

Das teilt die Landkreisverwaltung mit. Die Bäume stehen entlang der Hordorfer Straße (Kreisstraße 631) in der Gemeinde Cremlingen bei Schandelah. Warnschilder, so heißt es, weisen auf die betroffenen Bereiche hin.

Der Landkreis habe eine Fachfirma beauftragt, die Raupennester abzusaugen. Die Kreisstraßenmeisterei beobachte die betroffenen Abschnitte mehrmals in der Woche.

Für die Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinners hat sich der Landkreis gemeinsam mit den Samt- und Einheitsgemeinden vorbereitet. „Durch die gemeinsamen Absprachen können wir möglichst effektiv und flächendeckend Erfolge erzielen“, wird Torsten Ruhe, Werksleiter des Tiefbaubetriebs im Landkreis Wolfenbüttel, zitiert. Für Maßnahmen gegen die Raupen seien aber die jeweiligen Eigentümer der betroffenen Grundstücke und Bäume verantwortlich.

In Ruhes Bereich falle hier die Kreisstraßenmeisterei, die die kreiseigenen Straßen und Randstreifen warte und nun Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner an den landkreiseigenen Flächen und Straßen umsetze.

Im Mai und Juni, so teilt die Verwaltung weiter mit, erreichen die Raupen eine Entwicklungsphase, in der sie so genannte Brennhärchen entwickeln. Diese könnten die Atemwege reizen oder allergische Reaktionen auslösen, die ärztlich behandelt werden müssten.

Der Eichenprozessionsspinner lebe – wie der Name schon sagt – ausschließlich auf Eichen, wo er sich verpuppe und schließlich als Schmetterling schlüpfe. Verlassene Raupennester blieben weiterhin gefährlich für den Menschen, da dort immer noch Brennhärchen zu finden seien.

Daher sei das Absaugen der Nester durch ein Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen eine häufig eingesetzte Methode, die Raupennester möglichst vollständig zu entfernen. Befallene Bäume und Gebiete sollten gemieden und die Nester oder Raupen nicht berührt werden. Nach einem möglichen Kontakt mit den Brennhärchen sollte die Kleidung gewechselt und geduscht werden, empfiehlt der Landkreis. Außerdem sollte bei Verdacht auf Kontakt der Hausarzt aufgesucht werden.