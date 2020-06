Mann schlägt per Hand Wolfenbütteler Haltestellenscheibe ein

Ein Mann hat nach Polizeiangaben am Freitag, 5. Juni, gegen 18.50 Uhr mit der Faust eine Glasscheibe der Bushaltestelle Grüner Platz in Wolfenbüttel eingeschlagen, nachdem er zuvor mit einem Bus gefahren und an dieser Haltestelle ausgestiegen war. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Verursacher im Bereich der Breiten Herzogstraße von einer Streife der Polizei gefunden und befragt werden, so die Meldung weiter. Der 21-jährige Mann habe angegeben, aus privater Wut gegen die Scheibe geschlagen zu haben. Er habe sich selbst leicht an der Hand verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann entlassen worden. Ein Ermittlungsverfahren sei die Folge.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder