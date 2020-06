Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zu Sonntag, 7. Juni, nach Aufbrechen einer Tür in einen Nebenraum einer Gartenlaube im Kleingartenverein Rote Schanze an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel eingedrungen. Sie stahlen ein an der Wand verschraubtes Regelmodul einer Photovoltaikanlage. Der entstandene Gesamtschaden wird im Polizeibericht mit zirka 500 Euro angegeben. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.