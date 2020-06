Endlich wieder gute Nachrichten von dem neuen Wolfenbütteler Einkaufszentrum Löwentor. Nachdem in dieser Woche bekannt wurde, dass das Restaurant „Zum Glück“ nach der Wiederöffnung im Mai jetzt schon wieder schließen muss, weil die Gäste fehlten, erreichen unsere Redaktion gute Nachrichten von einem anderen Mieter. Die Eröffnung des Bekleidungsgeschäfts „Kult“ wird vorgezogen. Der „Young-Fashion-Anbieter“ zieht schon am Donnerstag, 25. Juni, in das Wolfenbütteler Geschäftshaus – und nicht erst am 30. Juni. Das bestätigte uns die Görgens-Unternehmensgruppe. Das Unternehmen aus Köln betreibt die Modegeschäftsmarken „Kult“ und „Olymp & Hades“.