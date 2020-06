Grüne wollen Wolfenbüttel zur Fahrradzone erklären lassen

Die neue Straßenverkehrsordnung könnte einen langgehegten Traum der Wolfenbütteler Grünen endlich wahr werden lassen: Tempo 30 in der Innenstadt. „Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir an der Einführung eines einheitlichen Tempolimits 30 innerhalb der Okerumflut“, berichtet uns Stefan Brix, stellvertretender Vorsitzender der grünen Stadtratsfraktion. Doch bislang ohne Erfolg. Das könnte sich mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung ändern. Diese ist am 28. April in Kraft getreten und soll laut Bundesverkehrsministerium unter anderem das Radfahren in Deutschland sicherer machen.

Eine der neuen Regelungen sieht vor, dass, analog zu den Tempo-30-Zonen, Kommunen künftig sogenannte Fahrradzonen einrichten können. Die Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 30 Kilometer pro Stunde. Mit der Einrichtung der Fahrradzone würde also aus der Wolfenbütteler Innenstadt ganz nebenbei eine Tempo-30-Zone. „Die Einrichtung einer Fahrradzone in der Innenstadt würde die Situation vereinheitlichen“, erklärt Brix, weil dann überall die gleiche Geschwindigkeitsbegrenzung gelte.

Zudem sei es ein klares Bekenntnis zum Fahrrad als Verkehrsmittel, sagt die grüne Fraktionsvorsitzende Ulrike Krause: „Wir wollen dem Fahrradverkehr damit den Vorrang geben und Wolfenbüttel fahrradfreundlicher machen.“ Radfahrer haben in der Fahrradzone das Recht, nebeneinander zu fahren. Kraftfahrer müssten gegebenenfalls ihre Geschwindigkeit verringern, um eine Behinderung oder Gefährdung von Radfahrern zu vermeiden, erläutert die Fraktionsspitze im Gespräch mit unserer Zeitung.

Grüne Fraktionsvorsitzende Ulrike Krause und Stefan Brix, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wollen dem Radverkehr in Wolfenbüttel den Vorrang geben. Foto: Maria Osburg

In einer Fahrradzone sind eigentlich nur Radfahrer erlaubt, außer ein Zusatzschild gibt die Zone auch für andere Verkehrsteilnehmer frei. Eine autofreie Innenstadt haben die Wolfenbütteler Grünen aber nicht im Sinn. Autos, Lastwagen, Mofas und Busse sollen weiter fahren können. „Wir wollen das Auto in jedem Fall als Option erhalten“, ergänzt Brix. Dieses werde aber derzeit zu oft verwendet, zum Beispiel für kurze Wege. Attraktivere Bedingungen für Radfahrer könnten mehr Leute dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen. Die Grünen erhoffen sich dadurch weniger Autoverkehr – und für die übrigen Autofahrer weniger Stress bei der Parkplatzsuche. Für mehr Sicherheit sorgten diese Regelungen zudem.

Krause und Brix ist bewusst, dass Tempo 30 eventuell nicht sofort für alle Straßen möglich sein könnte. Für die Lange Straße beispielsweise müsste eine Sondergenehmigung eingeholt werden, weil es sich bei dieser um eine Kreisstraße handele. Noch am Freitag wollen die Grünen den entsprechenden Antrag für die Fahrradzone bei der Stadt einreichen. Die Zeiten stehen auf Wandel. „Corona hat Leute aufs Rad gebracht, die länger nicht gefahren sind“, sagt Brix. Vermutlich werde der Antrag aus Zeitgründen aber erst nach den Sommerferien besprochen, vermuten die Fraktionsspitzen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte dann ab 2021 Wolfenbüttels Innenstadt zur Fahrradzone werden.