Zurückgelassenes Fahrrad nach dem Brand eines Altpapiercontainers in Wolfenbüttel.

Nach Brand in Wolfenbüttel: Wer kennt dieses Fahrrad?

Der Brand hat sich bereits am Montag, 6. April, gegen 2 Uhr auf der Adersheimer Straße ereignet. Der Nutzer des Rades, so teilt sie mit, habe es auf seiner Flucht vor der Polizei in einem Vorgarten zurückgelassen.

Wer Angaben zu diesem schwarz-roten Fahrrad, dem Eigentümer oder auch dem Nutzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel zu melden unter (05331) 9330.