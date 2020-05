Container brennt an der Cranachstraße in Wolfenbüttel

Polizei und Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben am Sonntag, 24. Mai, um 17.10 Uhr zu einem Brand an der Cranachstraße in Wolfenbüttel alarmiert. Dort war auf bisher unbekannte Weise der Inhalt eines Metallcontainers in Brand geraten, so der Polizeibericht.

Feuer war schnell gelöscht

Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht, so dass kein Gebäudeschaden entstanden sei. Die Schadenshöhe betrage zirka 300 Euro. Da nicht auszuschließen ist, dass der Inhalt des Containers in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei Wolfenbüttel Zeugen, die sich unter (05331) 9330 melden.