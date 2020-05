Feuerwehr Wolfenbüttel rettet Katze aus einem Baum

Nach der Rettung schließt Sandra Kowalski ihr Kätzchen freudestrahlend in die Arme. Die Feuerwehr – hier hinter Masken Kai Strömel (links) und Dirk Coym – konnte, wie die anderen Feuerwehrleute auch, helfen.

Wolfenbüttel. Die Feuerwehren Wolfenbütttel und Linden retten eine junge Katze aus einer Tanne an der Wendesser Straße.

Eine junge Katze hat am Samstagabend offenbar ihre Kletterkünste überschätzt. Nachdem sie sich auf einer Tanne an der Wendesser Straße in Wolfenbüttel offenbar zu hoch hinausgewagt hatte, bekam sie wohl Ärger mit einer Krähe. Das kleine Tierdrama wiederum rief erst die Ortswehr Linden und dann sogar noch die große Drehleiter der Ortswehr Wolfenbüttel auf den Plan.

