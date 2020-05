Schmuckstück Marienkirche

Ein wahres Schmuckstück im Landkreis Wolfenbüttel ist die Marienkirche in Hornburg. Am Haupteingang der Kirche findet man neben einem Hinweis auf ihre Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eine Informationstafel: „Evangelische Kirche Beatae Mariae Virginis – Marienkirche – Erbaut 1614-1616 auf den Fundamenten eines mittelalterlichen Vorgängerbaus als mittelalterliche Hallenkirche. Baumeister Paul Francke zugeschrieben. Inneneinrichtung: Renaissance und Barock“.

Bauherr war der Maurermeister Martin Eilenburg. Wohl mit Absicht und zu Recht erinnert der Name an die große Schwester BMV im nahen Wolfenbüttel. Es wird vermutet, dass auch der berühmte Herzogliche Baudirektor des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel Paul Francke bei der Gestaltung mitgewirkt hat. So legte er 1613 Pläne für einen Neubau der Hornburger Kirche vor, die allerdings nicht umgesetzt wurden. Francke war wohl der bedeutendste Baumeister des Fürstentums. Eine Vielzahl seiner Werke erinnert bis heute an ihn, so auch die Wolfenbütteler Marienkirche, in der er bestattet wurde.

Die Innenausstattung der Hornburger BMV ist von einem Reichtum an Motiven und Gestaltungsformen, der durch einen einmaligen Besuch nicht zu erfassen ist. Einen ersten Einblick bietet www.myheimat.de/sehnde/kultur/die-marienkirche-in-hornburg-an-der-ilse. Und wenn Sie schon im Internet sind, schauen Sie doch auch gleich auf die Adresse der Gemeinde: www.kirchehornburg.de. Dort findet sich eine Beschreibung der Orgel, die ihresgleichen sucht (die Orgel wie die Beschreibung).

„Von herausragender Bedeutung ist der kunstvolle, neunteilige barocke Orgelprospekt. Geschaffen wurde das mit großen Engelsfiguren und prächtigem Akanthuslaub verzierte Schaustück 1707 von dem Hornburger Tischlermeister Georg Froböse … Einmalig in Deutschland sind die fünf Engelsfiguren des Orgelprospekts, die symbolisch ihre Instrumente spielen, sobald die Orgel beginnt zu musizieren: In der Mitte der Trommler. Konzentriert blickt er drein. Links, rechts, links, rechts, bewegt er seine Arme, schlägt mit den Schlägeln auf seine goldene Trommel – in luftiger Höhe, ganz oben auf dem Orgelprospekt. Schon setzt der erste Trompeter ein. Von den Plätzen im Kirchenschiff aus gesehen steht er links außen. Langsam führt er seine Trompete zum Mund. Ihm folgt der zweite Trompeter rechts außen. Zwischen den Trompetern und dem Trommler setzen nacheinander die beiden Geiger ein. Und dann musiziert das ganze Himmelsorchester. Einfach himmlisch.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.