Die Tat ereignete sich an der Fischerstraße.

Täter beschädigen Polizeifahrzeug in Wolfenbüttel

Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Donnerstag, 14. Mai, zwischen 15.50 und 16.05 Uhr ein an der Fischerstraße geparktes ziviles Polizeifahrzeug beschädigt. Als die Beamten nach Beendigung eines Einsatzauftrages zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Fahrerseite zerkratzt worden war, so die Mitteilung. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.