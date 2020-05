Wolfenbütteler Schüler sollen Rad für den Schulweg nutzen

Der ADFC will überfüllte Busse in Wolfenbüttel vermeiden und plädiert deshalb für die stärkere Nutzung von Rädern durch Schüler für den Schulweg, aber auch für Erwachsene beim Erledigen von Einkäufen in der Stadt.

Bisher gab es nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die Abschlussklassen keine Probleme mit der Schülerbeförderung. Das bestätigte sowohl die für den Schülertransport verantwortliche Landkreisverwaltung als auch zum Beispiel die Gesamtschuldirektorin Katrin Unger von der Henriette-Breymann-Gesamtschule: „Bisher gab es überhaupt keine Probleme. Die Schüler berichten, dass sie in den Bussen ausreichend Platz und Abstand zu anderen Schülern haben.“

In den kommenden Wochen beginnt allerdings der Schulbetrieb für weitere Jahrgänge der weiterführenden Schulen in Wolfenbüttel wieder. Das könnte dann enger werden in den Bussen oder der Landkreis muss – wenn das überhaupt möglich ist – zusätzliche Busse einsetzen.

Für Schüler aus Wolfenbüttel - inklusive der Ortsteile - steht mit dem Fahrrad ein alternativer Verkehrsträger für den Schulweg zur Verfügung, meint Thilo Neumann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Kreisverband Wolfenbüttel. Er weist auch darauf hin, dass das Land die Nutzung des Fahrrades oder das zu Fuß gehen angesichts des Abstandsgebotes im ÖPNV empfohlen hat. Und Neumann sieht noch einen weiteren Vorteil, wenn Schüler mehr Rad fahren: „Gleichzeitig würde eine Zunahme der Elterntaxis vermieden.“

Der ADFC Wolfenbüttel möchte in diesem Zusammenhang für die verstärkte Nutzung des Fahrrades im Schülerverkehr werben, zumal es in Wolfenbüttel ein dichtes Radverkehrsnetz gibt. So ist zum Beispiel jeder der zehn Ortsteile über einen Radweg an die Kernstadt angebunden. Neumann: „Innerhalb der Stadt Wolfenbüttel existiert neben den Radverkehrsflächen entlang der Hauptverkehrsstraßen ein Netz aus verkehrsarmen Nebenstraßen, die in einen sicheren Schulweg integriert werden können. Eine Alltagsrouten-Beschilderung für den Radverkehr erleichtert die Orientierung.“

Wichtig sei, so der ADFC-Vertreter, dass gerade die unteren Jahrgänge im Sekundarbereich I zunächst eine vertrauensvolle Begleitung durch die Eltern erhalten: „Dies kann die Vorbereitung des Schulweges durch eine gemeinsame Radtour in Wolfenbüttel am Wochenende oder die anfängliche Begleitung auf dem Schulweg durch einen fahrradfahrenden Erwachsenen sein.“ Ein weiterer Vorschlag des ADFC: Schüler der höheren Jahrgänge könnten sich über die sozialen Netzwerke zu kleineren Fahrradgruppen zusammenfinden und die Schulwege, auch aus den Ortsteilen heraus, gemeinsam zurücklegen. Die aktuell geltenden Abstandsregelungen seien dabei aber zu beachten.

Noch mehr so genannte Elterntaxis, mit den Schüler von ihren Eltern zu den Schulen gefahren werden, vor den Wolfenbütteler Schulen seien laut Neumann in dieser besonderen Situation keine Lösung: „Diese gefährden die fahrradfahrenden Schüler und hindern den ÖPNV an der Einhaltung der Fahrpläne. Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, hält sich selbst gesund und hilft denen, die auf eine Beförderung mit dem Bus angewiesen sind.“ In dem Zusammenhang wünscht sich der ADFC, dass auch mehr Erwachsene ihre alltäglichen Wege vermehrt mit dem Fahrrad zurücklegen. Neumann Fazit lautet deshalb: „Weniger Autoverkehr und mehr Fahrradfahrer im Wolfenbütteler Straßenbild sorgen für einen sicheren Schulweg für alle Schüler.“ Um dieses Ziel zu erreichen, hat der ADFC auch einige Vorschläge erarbeitet, die er der Stadt zugesandt hat. Über diese Vorschläge werden wir noch gesondert berichten.