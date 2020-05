Der Unfall ereignete sich am am Robert-Everlien-Platz.

Unbekannter fährt in Wolfenbüttel gegen geparkten Seat

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Laut Polizeibericht war am Montag, 4. Mai, zwischen 10 und 18.40 Uhr ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen am Robert-Everlien-Platz geparkten schwarzen Seat gestoßen und hatte ihn an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend sei der Fahrer geflüchtet. Der Schaden betrage rund 1000 Euro.

Hinweise: (05331) 9330.