Täter entsorgen Müll an einem Feldweg in Adersheim

Nach einer illegalen Müllentsorgung ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben hat sich die Tat am Mittwoch, 29. April, zwischen 6 und 19.30 Uhr an einem Feldweg im Bereich der Drehstraße in Adersheim ereignet.

Reifen, Batterien, Öl und Sperrmüll

Bislang nicht ermittelte Täter entsorgten demnach hinter einem Gebüsch mehrere Autoreifen, zwei Altbatterien, zirka 30 Liter Altöl in Kanistern sowie Sperrmüll. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.