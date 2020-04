Pöbelei im Rathaus Wolfenbüttel: Ausgabe gelber Säcke gestoppt

„Nachdem die wüsten Beschimpfungen der Mitarbeiter der Stadt, wenn es keine gelben Säcke mehr im Rathaus gab, in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen hat, wurde nun die Entscheidung getroffen, ab sofort diesen Service einzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

„Der Auftritt eines älteren Ehepaares am Mittwoch war dafür bezeichnend und brachte für mich das Fass zum Überlaufen“, wird Bürgermeister Thomas Pink zu seiner Entscheidung zitiert. Nachdem der Ehemann erst die Mitarbeiterin in der Telefonzentrale beschimpft habe, habe er auch noch lautstark gedroht, Pink Gewalt antun zu wollen. „Ich bin nicht bereit, weiterhin solche Entgleisungen hinzunehmen“, so der Rathauschef, der in solchen Äußerungen eine deutliche Verrohung der Gesellschaft sehe.

Bereits in der Vergangenheit habe es regelmäßig verbale Angriffe und Gewaltandrohungen gegen die Rathaus-Mitarbeiter gegeben, wenn gelbe Säcke nicht oder nicht in ausreichender Menge verfügbar gewesen seien. Dabei sei die Ausgabe der gelben Säcke nicht Aufgabe der Stadt, sondern eine freiwillige Dienstleistung für den Landkreis. Und diese Dienstleistung werde es, um die Verwaltungsmitarbeiter künftig vor Anfeindungen dieser Art zu schützen, im Rathaus nicht mehr geben. Zuständig seien der Landkreis beziehungsweise das von ihm beauftragte Entsorgungsunternehmen, heißt es abschließend.