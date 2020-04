Zeugin beobachtet Unfallflucht in Wolfenbüttel

Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag gegen 17 Uhr. Eine Zeugin habe beobachtet, wie ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parkbucht gegen einen geparkten PKW gestoßen sei, dann aber weitergefahren sei, ohne sich um einen möglichen Schaden zu kümmern. Den gibt die Polizei mit rund

500 Euro an. Aufgrund des Kennzeichens sei der mutmaßliche Verursacher schnell ermittelt worden, so die Polizei.