Wie Wolfenbüttel Abriss der Hinrichtungsstätte verhinderte

Wenn ehemalige Gefangene, insbesondere der belgische Überlebendenverband, engagierte Bürger, Gewerkschaften und die Stadt Wolfenbüttel 1984 nicht eingeschritten wären, dann wäre damals die ehemalige Hinrichtungsstätte der Nazis in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, das heutige Kernstück der Gedenkstätte, dem Erdboden gleichgemacht worden. Denn das Land wollte dort ein neues Wirtschaftsgebäude für die Justizvollzugsanstalt errichten. Und da stand die Hinrichtungsstätte, die damals schon zweckentfremdet genutzt wurde, im Weg.

Genutzt wurde das Erdgeschoss der Hinrichtungsstätte damals wie folgt: der frühere Hinrichtungsraum wurde durch eine Mauer geteilt, um dort eine Entlausungsstation einzurichten. Der bisherige Sezierraum wurde als Abstellraum genutzt. In den früheren Räumen des Scharfrichters, der Scharfrichtergehilfen, des Eingangs sowie der Einzelhaftzellen arbeiteten Mitarbeiter unter anderem der Schlosserwerkstatt und der Baukolonne.

Auf Initiative von Staatsanwalt Dr. Helmut Kramer schrieben die Wolfenbütteler damals an Politiker bis hin zum Bundespräsidenten und dem Niedersächsischen Justizminister. Sie informierten und mobilisierten die Öffentlichkeit, unter anderem mithilfe von Leserbriefen. Die Einrichtung einer Gedenkstätte in einer JVA war damals und ist auch heute noch absolut ungewöhnlich, weiß die heutige Gedenkstättenleiterin Martina Staats, die zum 30-jährigen Bestehen der Gedenkstätte eigentlich einen Vortrag geplant hatte.

Schon unmittelbar nach der Befreiung des Strafgefängnisses im April 1945 (wir berichteten bereits) hatten Gefangene im Hinrichtungsraum ein erstes Gedenkzeichen aufgestellt. Der Hinrichtungsraum wurde anschließend aber noch vom 6. Juni 1945 bis zum 7. Juli 1947 wieder für Hinrichtungen im Auftrag der britischen Militärregierung genutzt. .

Der Protest war erfolgreich: Im Mai 1986 waren die Abrisspläne verworfen worden. Stattdessen kündigte ein Vertreter des Niedersächsischen Justizministers an, dass die ehemalige Hinrichtungsstätte in einen würdigen Zustand versetzt werden soll. Das war quasi die Geburtsstunde der Gedenkstätte. Es dauerte aber weitere vier Jahre, ehe am 24. April 1990 die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel in Räumen des ehemaligen Hinrichtungsgebäudes mit einer Ausstellung zum Thema „Nationalsozialistische Justiz und Todesstrafe“ eröffnet werden konnte. Unter den 200 Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung befand sich auch eine Delegation von 59 Personen des belgischen Überlebendenverbandes. Sie wurden vom damaligen Anstaltsleiter Hannes Wittfoth mit den Worten begrüßt: „Der Weg, um zu diesem Ziel zu kommen, war ein sehr langer Weg. Es ist sehr viel Unrecht in diesem Gebäude geschehen, und ich denke, dass es Verpflichtung von uns allen ist, der Menschen, denen hier, dort Unrecht geschehen ist, zu gedenken.“ Die Reden zur Eröffnung wurden damals in der Gefängniskirche gehalten. Die Teilnahme des Niedersächsischen Justizministers Walter Remmers und des Wolfenbütteler Bürgermeisters Heinz Dieter Eßmann verdeutlichen, so Staats, die Bedeutung der Gedenkstätte für das Land Niedersachsen und die Stadt Wolfenbüttel.

Die zunächst von Wilfried Knauer geleitete Gedenkstätte entwickelte sich in den nächsten Jahren enorm. 1999 wurde im Hafthaus III die neue Dauerausstellung „Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus“ als erste Dauerausstellung zu dieser Thematik in der Bundesrepublik eröffnet, die ab 2001 zudem als Wanderausstellung mit dem Titel „Justiz im Nationalsozialismus. Über Verbrechen im Namen des Deutschen Volkes“ vor allem an Gerichtstandorten in ganz Norddeutschland gezeigt wurde.

Die Gedenkstätte wurde zwischen 2012 und 2019 mit der Schaffung eines multimedialen Lernorts, der Umgestaltung des ehemaligen Hinrichtungsgebäudes und verschiedener Haftzellen sowie des Baus eines Dokumentationszentrums mit neuer Dauerausstellung grundlegend umgebaut und erweitert. Heutzutage ist die Gedenkstätte jederzeit zugänglich, – außer in den derzeitigen Coronazeiten.