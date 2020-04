Familien engagieren sich für Wittmarer Streuobstwiese

Wer die Liebesallee in Wittmar Richtung Bismarckturm entlanggeht, der wird am Ende der Allee auf der rechten Seite eine Streuobstwiese sehen, die von Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins Asse (HVA) derzeit hergerichtet wird. Die Fläche befindet sich im Besitz der Gemeinde Wittmar, die das Vorhaben vorbildlich unterstützt, lobte der HVA-Vorsitzende Peter Wypich.

Auf der großen, vor einigen Monaten noch stark verwilderten Fläche wurden unter anderem 150 zum Teil seltene Obstbäume freigestellt. Die Arbeitsspuren sind teilweise noch zu sehen, da die Arbeiten nur im Winter erlaubt waren. Und da es in diesem Winter kaum Frosttage gab, hat die eingesetzte Maschine einige Spuren hinterlassen. Die Arbeiten wurden auch abgebrochen, als der Boden zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.

Gemeinsam mit dem Naturschutzbund wurden auf der Streuobstwiese auch schon Nistkästen angebracht. Geplant ist eine Beweidung der Fläche. Ehe jedoch die Schafe zum Einsatz kommen können, müssen die angepflanzten Bäume mit einem Verbissschutz versehen werden. „Hier warten wir noch auf die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde“, so Wypich. Außerdem sollen noch einige Baumstümpfe entfernt werden, damit im Herbst mit Maschinen gemäht werden kann.

Doch damit noch nicht genug. Der Zaun rund um die Anlage muss repariert werden. Ein Baumkataster wird angelegt. Bäume, die eingegangen sind, sollen nachgepflanzt werden. Und auch in großen Lücken sollen noch Obstbäume nachgepflanzt werden. Dabei werden dann auch die Gedenkbäume in Kooperation mit dem Hospizverein Wolfenbüttel gepflanzt, versprach Wypich.

Die Entwicklung der Fläche erfolge in enger Abstimmung mit den Naturschutzverbänden BUND/NABU und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. An Rand der Liebesallee soll zudem eine Ebene geschaffen werden, auf die eine Sitzmöglichkeit aufgestellt werden soll. Wypich: „Von der Bank aus können die Besucher sich die neue Fläche ansehen.“ Eine Infotafel wird es dort natürlich auch geben.

Erfreut war der HVA-Vorsitzende darüber, dass sich schon drei junge Familien gemeldet hätten, die den Verein bei der Pflege der Streuobstwiese unterstützen wollen. Geplant ist der Aufbau einer Pflegegruppe aus Vertreter des BUND, NABU und Freiwilliger, die keiner Organisation angehören. Interessierte Helfer können sich noch melden unter info@ HVA-Asse.de.