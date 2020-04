Schöppenstedter Graffiti-Sprayern drohen mehrere Strafen

Graffiti-Schmierereien an einer Mauer im Heidberg: Mario Pfitzner, Leiter der zentralen Ermittlungsgruppe (links), schaut sich mit Marco Triller von der Bereitschaftspolizei das Werk an.

„Zwei 16 und 21 Jahre alte Brüder haben in Schöppenstedt eine Straßenbahn mit Graffiti beschmiert und sind im Hauptbahnhof Braunschweig beim Fotografieren ihrer Werke erwischt worden.“ Das teilte die Bundespolizei am vergangenen Sonntag mit. Diese Mitteilung sorgte für einige Verwunderung. Vor allem wunderten sich einige Leser, wie eine Straßenbahn in die Elmstadt gelangen konnte. Aber es war eine Regionalbahn gemeint, die am Bahnhof Schöppenstedt abgestellt worden war. Diese Bahn sei auf einer Fläche von 24 Quadratmetern mit Graffitis versehen worden oder – wie die Bundespolizei es in ihrer Pressemitteilung ausdrückte – „beschmiert“ worden.

Erwischt wurden die beiden Brüder, denen die Graffiti-Schmierereien vorgeworfen werden, laut Polizei am Samstagmorgen auf dem Gelände des Hauptbahnhofs in Braunschweig, als zwei Mitarbeitern der Bahn auffiel, wie die beiden Brüder die Bahn mit ihren „Werken“ fotografierten. Das Fotografieren eigener Graffitis sei szenetypisch, berichtete die Bundespolizei. Den festgenommenen Brüdern droht nun ein Prozess wegen Sachbeschädigung, so die Bundespolizei. Je nach Alter und möglichen Vorstrafen werde meistens eine Geldstrafe vom Gericht ausgesprochen, wusste Wolfenbüttels Polizei-Pressesprecher Frank Oppermann. Denkbar seien im Rahmen des Jugendstrafrechts aber auch ein Wochenende Jugendarrest oder Arbeitsauflagen. Was viele Täter nicht bedenken würden, so Oppermann, sei, dass nach einer Verurteilung meistens auch noch zivilrechtlich eine Beseitigung der Schäden gefordert würde, was meistens nicht ganz billig sei.