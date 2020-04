Fahrräder parken am Wolfenbütteler Bahnhof nun erhöht

So sieht die sogenannte Doppelstockparkanlage am Wolfenbütteler Bahnhof aus.

Dort, wo bisher am Wolfenbütteler Bahnhof 15 Fahrradbügel standen, stehen nun zwei Doppelstockparkanlagen für 48 Fahrräder, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. Die Stadt setze damit einen Aspekt des Radverkehrskonzeptes um.

Doppelstockparker seien Abstellsysteme, in denen Fahrräder in zwei Reihen übereinander geparkt werden. Auf geringer Fläche können so möglichst viele Räder abgestellt werden, teilt die Stadt mit. Zusätzlich zur ebenerdigen unteren Reihe stehe eine zweite darüber liegende Reihe zur Verfügung. In diese können Fahrräder ebenfalls vom Boden aus bequem eingestellt werden – in ausziehbaren Schienen, die mit geringem Kraftaufwand und Aufprall nach oben gehoben und nach unten gezogen werden können, schreibt die Stadt. Das Heben gehe mit integrierten Gasfedern ganz leicht, auch für schwächere Personen. Ein Dämpfungssystem sorge dafür, dass sich die obere Reihe automatisch ohne Aufprall senkt. Durch eine Hoch- und Tiefstellung der Vorderräder berühren sich die Lenker nicht.

Die Anlage aus feuerverzinktem Stahl habe rund 22.500 Euro gekostet. Die bisherigen Anlehnbügel werden an anderen Standorten Verwendung finden und somit das Angebot an Fahrradabstellplätzen erweitern, heißt es abschließend in der Mitteilung.

