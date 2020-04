Corona-Virus erreicht die Grotjahn-Stiftung in Schladen

Das Corona-Virus hat die Grotjahn-Stiftung, eine diakonische Senioreneinrichtung erreicht. Sechs Bewohner sind positiv getestet worden. Betroffen ist ein Wohnbereich. Er ist isoliert worden. Das teilt Benedikt Kappler, Pressesprecher der Grotjahn-Stiftung gGmbH mit.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Insgesamt seien 15 Heimbewohner auf das Corona-Virus getestet worden. Die sechs positiv getesteten Bewohner zeigten überwiegend nur leichte Symptome. Nachdem sich in zwei Wohnbereichen der Grotjahn-Stiftung die Anzahl von Heimbewohnern mit Fieberzeichen erhöht habe, seien fünfzehn Bewohner in Absprache mit einer Hausärztin, dem Gesundheitsamt und dem Pflegeheim am vergangenen Dienstag auf das Corona-Virus getestet worden. Nun habe sich der Verdacht am späten Mittwoch-Nachmittag bei sechs Bewohnern bestätigt.

Betroffen sei nur ein Wohnbereich, der entsprechend den Vorgaben isoliert worden sei, um eine eventuelle Weiterverbreitung zu verhindern. Die Grotjahn-Stiftung gGmbH stehe in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten und den zuständigen Behörden.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

In der Grotjahn-Stiftung wohnen rund 230 pflegebedürftige Menschen in drei Häusern. Es seien sehr früh präventive Maßnahmen ergriffen und alle Vorgaben seitens Bund, Land und Kommune stringent durchgesetzt worden, so Kappla.

Fortlaufend gibt es aktuelle Informationen auf der eigens eingerichteten Internetseite: https://grotjahn-stiftung.de/corona-virus/

Mehr Infos zum Coronavirus in Niedersachsen gibt es wiederum hier.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.