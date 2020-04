Wolfenbüttel: Täter brechen in Langer Herzogstraße ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh auf bislang ungeklärte Weise in ein Geschäftshaus einer Bäckerei- und einer Fleischereifiliale in der Langen Herzogstraße eingebrochen, teilt die Polizei mit. Im Haus seien der oder die Täter dann gewaltsam in die angrenzenden Büro-, Lager und Verkaufsräumlichkeiten gelangt. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde ein vorgefundener Tresor angegangen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei laut Mitteilung derzeit keine Angaben machen. Hinweise: (05331) 9330.

